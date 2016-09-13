Раде предлагают усилить ответственность за сопротивление правоохранителям и ввести штрафы за их оскорбление

Авторами законопроекта являются народные депутаты Андрей Тетерук, Юрий Береза ("Народный фронт"), Мустафа Найем, Владислав Голуб ("Блок Петра Порошенко") и Елена Сотник ("Самопомич").

Законопроектом предлагается вдвое увеличить штраф за злостное неповиновение законному распоряжению полицейского при исполнении им служебных обязанностей и за аналогичные действия в отношении члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего, который охраняет общественный порядок, а также применять такой штраф и в случае оскорбления в адрес правоохранителей.

Штраф предлагается установить на уровне от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 40 до 60 часов, или исправительных работ на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или административного ареста на 15 суток.

Читайте такжеСуд перенес заседание по делу "свободовцев" относительно убийства бойцов НГУ под Радой из-за неявки подозреваемыхТакже законопроектом предлагается новая норма, согласно которой за те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за аналогичное правонарушение, налагается штраф в размере от 30 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

При этом в законопроекте отмечается, что под оскорблением следует понимать нецензурные или грубые высказывания, непристойные жесты, непристойную оценку личных качеств и другие аналогичные действия, которые унижают честь и достоинство охранников общественного порядка.

Также предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, выделив в отдельную статью 342-1 ответственность за сопротивление милиционеру при исполнении им служебных обязанностей. За такие действия предлагается наказывать штрафом от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арестом на срок от 3 до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Читайте такжеИнцидент с пьяным прокурором в Мукачево: трое патрульных получили травмы различной степени тяжестиЗаконопроектом предусмотрено, что под сотрудником правоохранительного органа следует понимать сотрудников органов прокуратуры, Национальной полиции, Службы безопасности Украины, Военной службы правопорядка в Вооруженных силах, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, органов охраны государственной границы, органов доходов и сборов, органов и учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов, органов государственного финансового контроля, рыбоохраны, государственной лесной охраны, других органов, осуществляющих правоприменительные или правоохранительные функции.

Под сопротивлением следует понимать совершение активных действий, сопряженных с применением к потерпевшему физической силы (в том числе нанесение ударов, побоев).