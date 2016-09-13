В пограничном Волчанске снова обстреляли из гранатомета жилой дом

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Харьковской области, вчера, 12 сентября, в 23:50 до Волчанского отдела полиции обратилась 47-летняя женщина и рассказала, что во дворе у 33-летнего соседа произошел взрыв.

По вызову выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра домовладения установлено, что взрывом внутри дома повреждена межкомнатная стена и выбиты окна. В результате происшествия никто не пострадал.

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Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений.

Напомним, аналогичный инцидент в Волчанске произошел в апреле.