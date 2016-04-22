В пограничном Волчанске обстреляли из гранатомета дом

Как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, сегодня в 4:25 в Волчанский отдел полиции обратилась 38-летняя женщина и рассказала, что неизвестный выстрелил в крышу ее дома.

По вызову сразу выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра чердака домовладения были обнаружены остатки снаряда. Эксперты устанавливают вид оружия, из которого был осуществлен выстрел.

В результате происшествия никто не пострадал.

Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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