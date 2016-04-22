В пограничном Волчанске обстреляли из гранатомета дом
12:45, 22 апреля 2016Общество
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В Волчанске Харьковской области неизвестный обстрелял дом из гранатомета.
В Волчанске обстреляли дом из гранатомета / Иллюстрация, youtube.com
Как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, сегодня в 4:25 в Волчанский отдел полиции обратилась 38-летняя женщина и рассказала, что неизвестный выстрелил в крышу ее дома.
По вызову сразу выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра чердака домовладения были обнаружены остатки снаряда. Эксперты устанавливают вид оружия, из которого был осуществлен выстрел.
В результате происшествия никто не пострадал.
Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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