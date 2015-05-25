В Шостке не зафиксировано увеличение заболеваний из-за разлива на дороге химвещества – ОГА



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

По информации начальника управления охраны здоровья ОГА Сергея Бутенко, медиками были проведены подворные обходы в районе, где произошла чрезвычайная ситуация.

«От жильцов 42 домохозяйств Лазаревского микрорайона. Серьезных нарушений в состоянии их здоровья не выявлено. За это время к медикам обратилось 6 человек, которые связывали ухудшение состояния здоровья с разливом химического вещества. Жалобы были на тошноту, повышение давления. После проведения детального лабораторного исследования и обследования токсикологической симптоматики у больных не выявлено. Количество обращений граждан в учреждения здравоохранения в Шостке пока не превышает среднестатистического показателя», – отметил Бутенко.

По его словам, ситуация находится под постоянным контролем главы Сумской ОГА Николая Клочко. Чтобы предотвратить проявления возможного отравления, принято решение провести повторные обходы домохозяйств, прилегающих к месту происшествия.

Бутенко призвал жителей Шостки и района в случае малейшего ухудшения состояния здоровья немедленно обращаться в лечебно-профилактические учреждения города и области для проведения детального медицинского обследования, которое будет осуществляться бесплатно.

В свою очередь директор Департамента гражданской защиты населения Сумской ОГА Александр Калин сообщил, что на автодороге в Шостке был разлит дуст.

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«По заключению государственной санитарно-эпидемиологической службы области, вещество, разлитое на автодороге в Шостке и Шосткинском районе – это дуст», – заверил чиновник.

По его информации, территория загрязнения была обработана специальными веществами, автодорога – вычищена, с обочины пути собрано и вывезено 770 тонн грунта. Также дополнительно проводятся мероприятия по дегазации, ежедневно берутся пробы воздуха и земли. Местное население постоянно информируют о состоянии окружающей среды и продуктов питания, в частности молока.

«Во время изучения и оценки ситуации, возникшей на территории города и района, были выявлены дополнительно еще 4 места нахождения неопределенных отходов. Анализы были проведены Харьковской военной лабораторией. В 4-х точках из 11-ти, где была взята проба, выявлены составляющие гептила – на предприятии «Элга» и на несанкционированной свалке», - отметил Калин.

Как сообщал УНИАН, в Шостке милиция расследует загрязнения окружающей среды от утечки неизвестного химического вещества, которое произошло 30 апреля.

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В милицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в одном из микрорайонов, на отрезке дороги почти в 5 километров, рассыпан неизвестный химикат с резким запахом. Следственно-оперативная группа и спасатели ГСЧС установили, что химическое вещество высыпалось из автомобиля, когда его вывозили за пределы предприятия. Работники санэпидемстанции взяли пробы грунта и воздуха, а также провели мероприятия по нейтрализации вредного воздействия данного вещества на окружающую среду.

С целью установления степени опасности этого вещества для людей и окружающую среду открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 239 УК (загрязнение или порча земель).

20 мая председатель Сумской облгосадминистрации обратился к министру экологии и природных ресурсов Украины Игорю Шевченко с просьбой приостановить действие лицензий двум компаниям на Сумщине по осуществлению операций в сфере обращения с опасными отходами.

22 мая Сумской облсовет обратился к ГПУ, МВД и Минэкологии с просьбой проверить соблюдение должностными лицами требований экологической безопасности в Шостке и районе. Кроме того, облсовет выделил 1,2 млн грн на ликвидацию последствий экологического бедствия, а также создал временную контрольную комиссию по контролю за соблюдением требований экологической безопасности.