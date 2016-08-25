В Одессе суд продлил арест фигурантам по делу "2 мая"

Как передает корреспондент УНИАН, защита пятерых фигурантов, содержащихся в СИЗО, просила суд смягчить меру пресечения.

Однако коллегия судей сочла нужным продлить пребывание под стражей Евгению Мефедову, Максиму Сакаувову, Сергею Долженкову, Сергею Корчинскому, Владиславу Романюку сроком на 60 суток – до 24 октября.

Следующее заседание суда состоится 1 сентября.

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Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.

На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержаться под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.