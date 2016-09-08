В Кировоградской области из колонии для особо опасных преступников исчез известный мошенник (видео)
В Кропивницкому Кировоградской области из колонии, где содержатся особо опасные преступники, никем не замеченный сбежал осужденный за мошенничество крымчанин.
Дмитрий Тычков был осужден за несколько финансовых махинаций. Его просто недосчитались на вечерней проверке, сообщает ТСН.
Ни следа подкопа или разрушения охранных сооружений в колонии не обнаружили.
Подозревают, что "талантливому" преступнику помогли сотрудники колонии. Все обстоятельства побега расследуют правоохранители.
Три года назад Тычков пытался бежать из другой колонии с помощью вертолета. Прямо из тюрьмы он нанял пилота, дал ему координаты, а на спортплощадке нарисовал посадочный круг. Вместе с сообщником успел заскочить в летательный аппарат, но пилот не взлетел из-за угрозы охранников стрелять.
44-летний Тычков - выпускник Московского государственного университета имени Баумана. Он был осужден пять раз.
В Кропивницком колония поделена на две части - СИЗО и колония. Тычков находился в СИЗО, проверка обнаружила его отсутствие еще 6 сентября. Предполагают, что он направляется в родной Крым.