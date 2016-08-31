Возле Славянска погибли две женщины в результате столкновения микроавтобусов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о дорожно-транспортном происшествии на автодороге между городами Славянск и Краматорск поступила сегодня в 12.14.

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На месте происшествия было установлено, что столкнулись два автомобиля Volkswagen Transporter и ГАЗель, а в кабине автомобиля ГАЗель заблокирован мужчина 1994 г.р. Спасатели с помощью гидравлических ножниц-разжимателей разрезали петли дверей автомобиля, разжали капот с водительским сиденьем и извлекли пострадавшего, передав его работникам скорой медицинской помощи.

«В результате происшествия погибли две женщины 1994 г.р. и 1985 г.р., пострадал мужчина 1994 г.р., анкетные данные второго пострадавшего устанавливаются», - говорится в сообщении.