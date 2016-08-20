В Киеве после ночной стрельбы полиция задержала одного из подозреваемых (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, прибыв по вызову, правоохранители выяснили, что в ресторане на улице Братиславской между мужчинами возник конфликт из-за поведения компании молодых людей, которые громко ругались, мешая другим посетителям.

Чтобы выяснить отношения, они вышли на улицу, началась драка, и прозвучало несколько выстрелов. В результате двух мужчин с ранениями доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

Злоумышленники с места происшествия скрылись двумя автомобилями. Из показаний свидетелей выяснилось, что мужчины, которые стреляли, уехали на автомобиле «Тойота Ленд Крузер» серебристого цвета.

«Ориентировка по розыску злоумышленников была передана всем автопатрулям, поэтому во время плана-перехвата патрульные заметили указанное транспортное средство, которое двигалось на большой скорости. Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал, поэтому его остановили в результате преследования. За рулем находился 24-летний уроженец Винницкой области, который отказался предоставлять какие-либо объяснения, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины», - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

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По его словам, во время осмотра машины в салоне было обнаружено два зарегистрированы устройства для отстрела резиновыми пулями и магазин с патронами к одному из них.

Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полиция устанавливает и разыскивает других участников инцидента.

«С места происшествия также изъяты гильзы, которые вместе с оружием отправили на проведение экспертизы», - добавил Крищенко.

По сообщениям врачей, у 47-летнего пострадавшего слепое ранение левой кисти и поверхностное ранение уха (его жизни ничего не угрожает), а у его 41-летнего товарища – огнестрельное ранение мягких тканей правой и левой височной области головы и слепое ранение локтя (мужчина без сознания в послеоперационном состоянии находится в реанимационном отделении).

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, а после проведения первоочередной следственных действий – по ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство). Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.