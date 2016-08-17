На Тернопольщине мужчина до смерти забил опьяневшую сожительницу, пытаясь привести в чувство

Как сообщает секторе коммуникации Главного управления полиции в Тернопольской области, преступление было совершено в селе Вербовка Борщевского района.

О смерти соседки правоохранителям сообщила местная жительница. В нанесении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, заподозрили сожителя умершей.

Как установило следствие, 15 августа мужчина и женщина праздновали день рождения у знакомых. Женщина выпила много спиртного и домой еле шла, а возле дома упала и не могла подняться.

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Мужчина затащил ее в квартиру и попытался привести в чувство. Однако женщина не могла ни говорить, ни двигаться. Это разозлило мужчину и он несколько раз ударил сожительницу рукой, а потом стал бить ногами и ударил об стену. Остановился, когда окровавленная жертва уже не дышала. Пытаясь скрыть следы преступления, убийца вылил на жертву ведро воды, вытер полотенцем и положил на кровать.

После этого побежал к соседке и сообщил, что обнаружил женщину мертвой.

Подозреваемый задержан. Он в содеянном сознался.

По факту убийства начато уголовное производство по ч.2 ст.121 УК – нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.