В Одессе задержан санитар, тяжело ранивший таксиста

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в дежурную часть Малиновского отдела полиции поступило телефонное сообщение оператора спецлинии «102» о том, что сотрудниками патрульной полиции возле одного из домов по улице Академика Филатова задержали мужчину, который ранил ножом таксиста.

На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа отдела полиции.

Установлено, что 27-летний санитар частной больницы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в конце прошлой недели прибыл в одно из развлекательных заведений Малиновского района города, где пытался разыскать вора, который якобы похитил сумку его жены.

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«Для большей убедительности своих намерений и наказания злоумышленника он прихватил с собой нож. Охранникам заведения удалось утихомирить разбушевавшегося мужчину, вывести его из помещения заведения и посадить в такси. Когда автомобиль почти тронулся с места, мужчина увидел другую машину такси и приказал таксисту остановиться, так как, по его мнению, именно в ней и находился вор», - рассказали в отделе.

Выйдя из такси, он направился к 45-летнему таксисту и начал с ним ругаться, обвиняя его в похищении женской сумки. В ходе ссоры он нанес ему 7 ножевых ранений в брюшную полость и грудную клетку. В дальнейшем, увидев проезжающий экипаж полиции, начал убегать с места происшествия, но, едва держась на ногах, упал и был задержан.

С места происшествия полицейскими изъят нож, а правонарушитель и жертва доставлены в медицинские учреждения.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Однако, после получения из медицинского учреждения послеоперационной справки врачей о крайне тяжелом состоянии пострадавшего, уголовное производство было переквалифицировано на ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115 (умышленное убийство).

В настоящее время злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины задержан и помещен в изолятор временного содержания.