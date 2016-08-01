На Черниговщине во время игры застрелили 9-летнюю девочку

Как сообщает сектор коммуникаций Главного управления полиции в области, 31 июля в дежурную часть Нежинского отдела полиции поступило сообщение, что в одном из сел района застрелили ребенка.

На месте происшествия полиция установила, что 13-летний парень и его 9-летняя сестра пошли играть к своему сверстнику, который живет по соседству. Во время игры дети задели охотничье ружье, стоявшее в углу комнаты за кроватью. Оружие упало на пол, а когда один из парней попытался ее поднять, раздался выстрел. В результате заряд попал в 9-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте.

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В ходе проверки полицейские выяснили, что разрешение и регистрационные документы на оружие у хозяина квартиры отсутствуют.

Открыты уголовные производства по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка) и по ст.264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов, если оно повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия).

Продолжается досудебное расследование.