Резонансное ДТП в Харькове: полиция рассказала подробности аварии, открыто дело (фото)

Как сообщили УНИАН в ОК ГУНП в Харьковской области, по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Автомобиль BMW под управлением местного жителя смертельно травмировал пешехода 30 июля на улице Гвардейцев-широнинцев. По предварительным данным, как информирует полиция, водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе. В результате ДТП погиб 52-летний житель города Харькова.

Для проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 34-летнему водителю на месте ДТП было предложено пройти алкотест, результат которого оказался отрицательным. Мужчина также прошел соответствующее обследование в Харьковском областном наркологическом диспансере.

«На месте происшествия собирались более 100 человек. Люди вели себя агрессивно, мешали работе полиции на месте ДТП и выражали желание самостоятельно расправиться с виновником дорожно-транспортного происшествия. 31 июля около 01:00 толпа разошлась, в медицинские учреждения и в полицию заявлений и обращений по данному факту не поступало», - сообщили в полиции.

Сейчас автомобиль находится на штрафплощадке. Следствие продолжается.