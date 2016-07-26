Полиция заставила уехать из Одессы "вора в законе" по прозвищу "Полтава" (видео)

24 июля сотрудники Управления уголовного розыска и отдела быстрого реагирования ГУ НП в Одесской области разоблачили 78-летнего мужчину, который имеет в криминальном мире статус «вора в законе» по прозвищу «Полтава».

К сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что в Одессе находится криминальный авторитет, который имел намерение влиять на криминогенную ситуацию в Одесском регионе.

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили этого гражданина в одном из развлекательных заведений.

С мужчиной была проведена разъяснительная работа и криминальный авторитет покинул территорию города и области.