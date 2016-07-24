На Одесчине задержали вора в законе "Цруци" (видео)
11:41, 24 июля 2016Общество
3872 0
44-летнего мужчину по прозвищу «Цруци» уже отправили в Грузию. Об этом сообщила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.
"Вора в законе" отправили в Грузию
Она отметила, что в субботу, 23 июля, в Одесской области был задержан и отправлен в Грузию ранее судимый «вор в законе» по прозвищу «Цруци», 1972 года рождения, передает пресс-служба Нацполиции.
Читайте такжеСМИ: Спецслужбы РФ используют "воров в законе" для дестабилизации криминогенной обстановки в Украине
«Грузинская сторона была проинформирована о данном факте», – отметила Хатия Деканоидзе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter