На Одесчине задержали вора в законе "Цруци" (видео)

Она отметила, что в субботу, 23 июля, в Одесской области был задержан и отправлен в Грузию ранее судимый «вор в законе» по прозвищу «Цруци», 1972 года рождения, передает пресс-служба Нацполиции.

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«Грузинская сторона была проинформирована о данном факте», – отметила Хатия Деканоидзе.