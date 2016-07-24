На Одесчине задержали вора в законе "Цруци" (видео)

11:41, 24 июля 2016
Общество
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44-летнего мужчину по прозвищу «Цруци» уже отправили в Грузию. Об этом сообщила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

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Она отметила, что в субботу, 23 июля, в Одесской области был задержан и отправлен в Грузию ранее судимый «вор в законе» по прозвищу «Цруци», 1972 года рождения, передает пресс-служба Нацполиции.

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«Грузинская сторона была проинформирована о данном факте», – отметила Хатия Деканоидзе.

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