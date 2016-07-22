В Запорожье умер полицейский после ДТП с пьяным водителем

Как сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Запорожской области, вечером 21 июля в реанимации областной больницы от тяжелых травм, полученных в результате ДТП, скончался 24-летний капрал полицейской роты ДПС Иван Сингаевский.

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«Авария произошла поздно вечером 18 июля под Мелитополем. Водитель автомобиля Daewoo Sens, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в полицейский автомобиль «ВАЗ 21099». В результате столкновения полицейский роты дорожно–патрульной службы Иван Сингаевский получил тяжелые травмы. Несколько дней за его жизнь боролись медики, однако спасти полицейского не удалось» - отметили в пресс-службе.

По факту происшествия ведется расследование.

Коллектив ГУ Национальной полиции Украины в Запорожской области выразил соболезнование родным и близким своего коллеги, пострадавшего во время выполнения служебных обязанностей.

Как сообщал УНИАН, 18 июля в Запорожской области автомобиль Daewoo Sens, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со служебным автомобилем «ВАЗ-21099» под управлением полицейского роты ДПС.

В результате ДТП в Якимовскую центральную больницу были доставлены водители обоих автомобилей. Полицейский находился в тяжелом состоянии. Было установлено, что водитель автомобиля Daewoo Sens - житель Мелитополя, 1988 г. р. - находился в состоянии алкогольного опьянения.