В Харькове трое разбойников, стрелявших при ограблении в охранников, получили от 7 до 9 лет

Как сообщает прокуратура Харьковской области, в середине января 2015 года злоумышленники напали на торговый павильон на улице Академика Павлова.

К преступлению они тщательно подготовились: вооружились пистолетом, лица спрятали под маски. Пока один стоял на страже, двое других разбили стекло входной двери и ворвались с оружием в магазин. Нападавшие ударили рукояткой пистолета продавщицу по голове, однако женщина успела нажать кнопку сигнала «Тревога».

Похитив из кассы 2 тысячи гривень, злоумышленники бросились бежать. Но на их пути оказались сотрудники частного охранного агентства, которые прибыли на вызов.

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Разбойники начали отстреливаться. Ранив двух охранников, они скрылись с похищенными деньгами. Однако уже через несколько дней преступников задержали.

23-летнего злоумышленника, который стрелял в охрану, суд признал виновным по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) и ч.3 ст.187 (разбой, соединенный с проникновением в помещение) УК Украины и назначил ему наказание 9 лет лишения свободы.

По этим же статьям УК Украины признан виновным еще один 24-летний разбойник, который приобрел оружие. Его наказали на 7 лет лишения свободы.

Третьего, 24-летний участник разбоя признан виновным по ч.3 ст.187 УК Украины и наказан на 8 лет лишения свободы.

Также суд назначил для всех злоумышленников наказание в виде конфискации имущества.

Прокуратура отмечает, что в настоящее время приговор суда не вступил в силу, поскольку не истекло время для его апелляционного обжалования.