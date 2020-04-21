В Волынской области COVID-19 подтвержден у шести работников одного из отделов полиции

В служебных помещениях и автотранспорте отдела полиции проведена дезинфекция. Контактные лица уже находятся на самоизоляции.

На Волыни, по состоянию на 21 апреля, COVID-19 подтвержден у шести полицейских Киверцовского отдела полиции.

Об этом сообщил главный специалист сектора коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области Олег Плазовский.

По его словам, 18 апреля на коронавирус протестировали пять полицейских Киверцовского отдела полиции в связи с тем, что у их коллеги, который лежал в больнице, лабораторно подтвердили инфицирование COVID-19. По состоянию на 21 апреля коронавирус подтвердился у всех протестированных полицейских.

Сейчас в служебных помещениях, автотранспорте Киверцовского отдела полиции проведена дезинфекция. Выявлен круг контактных лиц, которые уже находятся на самоизоляции.

Как заверил Плазовский, отдел полиции, дежурная часть и суточные наряды работают в обычном режиме.