Нацгвардия начала антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров

Министр призвал всех, кто располагает информацией о злоумышленниках, поджигающих лес, сообщить в полицию.

Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в связи с лесными пожарами.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«Вчера, во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне, обнаружили вот таких 4 «феномена» на площади около 100 м», - отметил он и выложил фото, на котором изображена горящая вокруг дерева хвойная подстилка.

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«Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1,5-2 метра... лесная, особенно хвойная подстилка, легко уязвима для пожара. Высохли торфяники, и это особая проблема. И все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то - спрятать огнем свои грязные делишки…», - заявил Аваков.

Министр призвал всех, кто располагает информацией о злоумышленниках, поджигающих лес, сообщить в полицию.

«Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу… тысячи наших не спят на пожаре сутками, хватают пыль и радиацию... а кто-то из-за угла... ух, попадетесь! А попадетесь точно! И штрафом уже не отделаетесь», - заверил Аваков.