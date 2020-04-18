цей матеріал доступний українською

В соцсетях сообщили о масштабном пожаре в одном из киевских яхт-клубов (видео)

02:02, 18 апреля 2020
Происшествия
225 0
В Киеве - новый пожар / скриншот

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Отмечается, что информация о пожаре в яхт-клубе "Ривьера Риверсайд" поступила в 23:00.

"На одном из видео видно, как неподалеку от места возгорания стоит электроавтомобиль, который заряжался в этом месте. Возможно, именно это и стало причиной возгорания. Пожар действительно серьезный, будем надеяться, что обойдётся без пострадавших", - говорится в сообщении.

Как известно, последние дни Киев в значительной мере страдает от пожаров. В городе ухудшилось качества воздуха из-за масштабных возгораний в Чернобыльской зоне, а в пятницу на Левом берегу сгорел ресторан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter