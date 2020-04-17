Киев снова возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом

Украинская столица сумела обогнать в рейтинге китайские мегаполисы.

Киев вечером в пятницу снова стал городом с самым загрязненным воздухом в мире.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга компании IQAir.

При допустимой норме индекса загрязнения в 50 у украинской столицы этот показатель составил 182.

В пятерку рейтинга, кроме Киева, также вошли китайские Шанхай, Шэньян и Ханчжоу, а также тайский Чиангмай.

Первое место в данном рейтинге Киев занимал вечером в четверг, а сегодня воздух в городе стал несколько чище.

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Как сообщал УНИАН, в течение дня 16 апреля в воздухе в Киеве был сильный запах продуктов горения, наблюдалась задымленность.

В ГСЧС объяснили, что это связано с пожарами травяного настила и лесной подстилки в Киевской и Житомирской областях, дым от которых в столицу разносит ветер.

Согласно информации пресс-службы КГГА, в результате пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения, а также пылевой бури вечером 16 апреля в воздухе в Киеве были зафиксированы значительные концентрации вредных веществ, выделяемых в результате горения. Власти города призвали жителей закрыть окна и не выходить на улицу.