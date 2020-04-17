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В Одессе вор украл щенка, которого хозяева привязали под магазином (видео)

11:46, 17 апреля 2020
Происшествия
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Щенка бульдога нашли менее чем за сутки / скриншот

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Хозяева оставили своего питомца привязанным, когда зашли за покупками. По словам мужчины, он отдал похищенной собаке последние продукты, что были дома.

Менее чем за сутки полицейские отыскали домашнего любимца и вернули его в семью.

Как сообщал УНИАН, в Днепре спасатели достали шестерых щенков из выгребной ямы. К сожалению, одного из них спасти не удалось.

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