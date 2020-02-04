В Днепре спасли пятерых щенков, упавших в выгребную яму

Жизни животных уже ничего не грозит.

В Днепре спасатели достали шестерых щенков из выгребной ямы. К сожалению, одного из них спасти не удалось.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Сообщение, что в выгребной яме по улице Кильченская Индустриального района города Днепр находятся щенки, поступило к спасателям в понедельник, 3 февраля.

На месте инцидента было установлено, что щенки упали в выгребную яму и не могут самостоятельно выбраться оттуда.

С помощью лестницы и веревки сотрудники службы спасения спустились и изъяли шесть щенков. К сожалению, одного из них спасти не удалось.

Жизни животных уже ничего не грозит.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области беременная корова провалилась в кормовой желоб и не могла самостоятельно выбраться из ловушки.