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В Днепре спасли пятерых щенков, упавших в выгребную яму

12:09, 04 февраля 2020
Происшествия
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Щенков достали с помощью лестницы и веревки / фото: ГСЧС

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Сообщение, что в выгребной яме по улице Кильченская Индустриального района города Днепр находятся щенки, поступило к спасателям в понедельник, 3 февраля.

На месте инцидента было установлено, что щенки упали в выгребную яму и не могут самостоятельно выбраться оттуда.

С помощью лестницы и веревки сотрудники службы спасения спустились и изъяли шесть щенков. К сожалению, одного из них спасти не удалось.

Жизни животных уже ничего не грозит.

Фото: ГСЧС

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области беременная корова провалилась в кормовой желоб и не могла самостоятельно выбраться из ловушки.

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