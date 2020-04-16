Пожар возник близ села Корогод в Зоне отчуждения.

В Чернобыльской зоне снова начался пожар.

Об этом в Facebook сообщил член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

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"Снова открытый огонь в Чернобыльской зоне", - написал он.

По словам Емельяненко, пожар возник возле села Корогод в зоне отчуждения.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне началась 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га. 7 апреля площадь пожара составила около 35 га.

6 апреля правоохранители задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 27-летний житель села Раговка, который ради развлечения поджег дикорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы. Задержанному вручили подозрение в причинении пожара по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

13 апреля Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне достиг Припяти, ему остается несколько километров до Чернобыльской АЭС, а огонь приближается к хранилищу радиоактивных отходов "Подлесный", где расмещены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.

14 апреля и.о. председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить, а проведенные замеры радиационного фона показывают, что он в целом в норме.

В тот же день председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин доложил президенту Владимиру Зеленскому, что ГСЧС нужно еще несколько дней, чтобы полностью потушить тление, которое осталось после пожара в Чернобыльской зоне.