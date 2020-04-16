Пожар в Чернобыле: полиция вручила подозрение еще одному поджигателю

37-летний мужчина сжигал мусор, еще тлеющие остатки костра вывез за село и высыпал на сухую траву.

Полиция Киевской области объявила о подозрении еще одному поджигателю, по вине которого произошел очередной пожар в зоне Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Подозрение сообщили 37-летнему жителю села Старые Соколы. Мужчина сжигал мусор, еще тлеющие остатки костра вывез за село и высыпал на сухую траву. После этого произошло возгорание сухостоя. Огонь перекинулся на территорию леса, а дальше - в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.

По вине мужчины возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, лесного массива, микроорганизмов в Дитятковском лесничестве "Северная Пуща".

Злоумышленнику грозит штраф в размере от 17 000 гривень до 25 500 гривень или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. 6 апреля правоохранители задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 27-летний житель села Раговка, который для забавы поджег дикорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы. Задержанному вручено подозрение в причинении пожара по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

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13 апреля Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне добрался до Припяти, ему остается несколько километров до Чернобыльской АЭС, а огонь приближается к хранилищу радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.

14 апреля в.и.о. главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить, а проведенные замеры радиационного фона показывают, что он в целом в норме.

В тот же день глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин доложил президенту Владимиру Зеленскому, что ГСЧС нужно еще несколько дней, чтобы полностью погасить тление, которое осталось после пожара в Чернобыльской зоне.

Сегодня, 14 апреля, член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что в Чернобыльской зоне снова начался пожар.