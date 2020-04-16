В Тернопольской области полиция привезла продукты одинокому мужчине на самоизоляции, которому отказали соседи

Правоохранители призвали жителей района не быть равнодушными к чужим проблемам во время карантина.

В Тернопольской области полиция доставила продукты одинокому мужчине на самоизоляции, которому соседи помогать отказались.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Отмечается, что в Бережанский отдел полиции обратился житель райцентра и сообщил, что недавно вернулся из-за границы и находится на самоизоляции.

«Проживает мужчина один. Правила самоизоляции решил не нарушать, поэтому, когда возникла потребность в продуктах, обратился с просьбой к соседям. Однако те отказались купить ему продукты питания», - говорится в сообщении.

После звонка полицейские закупили необходимые продукты и привезли мужчине. Они также предоставили ему координаты благотворительных и волонтерских организаций, которые помогают людям на карантине.

Вместе с тем правоохранители призвали граждан не быть равнодушными к чужим проблемам и помогать друг другу в сложный период.