В Киеве задержан наркоторговец, у которого изъяли кокаина на 4 миллиона гривен

В ходе следственных действий в помещении мужчины обнаружено около 720 г кокаина.

В Киеве задержан наркоторговец, у которого изъяли кокаина на 4 млн грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, сегодня правоохранителями провели обыск по месту жительства наркоторговца.

«В ходе следственных действий в помещении мужчины обнаружено около 720 г кокаина, расфасованного в 82 полиэтиленовых крафт-пакеты для дальнейшего сбыта», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе обыска изъяли предметы, похожие на автомат Калашникова АК-47 и 66 патронов к нему, предмет похожий на пистолет, а также денежные средства в сумме 70 тыс. грн, 400 евро и 1000 долларов США.

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Отмечается, что стоимость изъятых наркотических веществ по ценам «черного» рынка составляет около 4 млн грн.

43-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

В Шевченковский районный суд города Киева внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал ранее УНИАН, испанская полиция перехватила подводную лодку для перевозки наркотиков у побережья Галисии в северо-западной части страны. Субмарина перевозила около 3000 кг кокаина.