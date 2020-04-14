"Взрывчатки" в больницах и аптеках: в Харькове сообщили о минировании около 300 объектов

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Полицейские проверили информацию о заминировании 239 объектов в Харькове. Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено.

Об этом говорится в сообщении ГУНП в Харьковской области.

Читайте такжеВ Одессе виртуальные террористы "заминировали" десятки объектов (видео)

Сообщение о закладке взрывчатки в 41 медицинском учреждении, 19 продовольственных гипермаркетах, 172 аптеках, аэропортах, 3 железнодорожных вокзалах и 3 автовокзалах поступило на электронную почту полиции 13 апреля около 14:50.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

В ходе осмотров мест происшествий правоохранители эвакуировали 335 человек. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, на Черниговщине полиция расследует обстоятельства пожара на хуторе «Обирок».