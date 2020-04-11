В Одесской области расследуют смерть пациентки от пневмонии

По некоторым данным, при транспортировке женщины из Захаровского района в Подольск "скорая" преодолела расстояние в 50 км за 2,5 часа из-за плохих дорог.

В Подольском районе Одесской области начато расследование по факту смерти пациентки от пневмонии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура контролирует расследование уголовного производства, открытого по факту смерти жительницы Захаровского района в больнице города Подольск Одесской области.

Отмечается, что женщина, 1967 г. р., 9 апреля умерла в инфекционном отделении указанной больницы.

«Правоохранители проверяют, должным ли образом медики исполнили свои профессиональные обязанности», - сообщили в пресс-службе.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, после которых будет решен вопрос об объявлении виновным лицам о подозрении.

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Досудебное расследование проводят следователи Подольского отдела полиции по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнили в Одесской ОГА, в Подольске умерла женщина, у которой диагностировали тяжелую форму бактериального воспаления легких.

Пациентку, у которой заподозрили COVID-19, транспортировали автомобилем скорой помощи из Захаровского района Одесской области.

По некоторым данным, расстояние в 50 км скорая помощь преодолела за 2,5 часа, в частности, из-за плохого качества дороги на Подольск, в котором находится одна из опорных больниц региона по COVID-19.

Женщину доставили в тяжелом состоянии. Коронавирус у нее не подтвердился, но спасти ее не удалось.

Как сообщал ранее УНИАН, в Николаевской области сегодня зафиксировали первые случаи коронавірусної инфекции у двух пенсионерок из села Вороновка Вознесенского района.