В Мелитополе истребитель МиГ-29 совершил аварийную посадку - СМИ (фото)

На фото видно, что самолет расположен корпусом на взлетной полосе.

На военном аэродроме Мелитополя в Запорожской области истребитель МиГ-29 с бортовым номером "47" Воздушных Сил Украины совершил аварийную посадку.

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Пилот не пострадал, сообщает Украинский милитарный портал.

На фото видно, что самолет расположен корпусом на взлетной полосе. Также на одной из опубликованных фотографий видно повреждения крыла самолета.

О причинах аварийной посадки пока информация уточняется.

МиГ-29 с бортовым номером 47 входит в состав 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, которая базируется в городе Луцк.

Самолет был построен в марте 1990 года и с марта 1992 года находится в составе Воздушных Сил ВСУ. Ранее имел номер 36 желтый и до 2001 года был в составе 168 летно-испытательного комплекса в Кировском в Крыму. После расформирования находился на хранении.

В 2014 году был вывезен из оккупированного полуострова и в 2016-м году прошел ремонт на Львовском авиационном заводе, где получил новый бортовой номер 47 синий и передан в 204-й БрТА

Ранее УНИАН сообщал, что в конце марта государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящего в состав ГК "Укроборонпром", передало Воздушным силам Украины капитально отремонтированный и модернизированный истребитель МиГ-29.