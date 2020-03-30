Украинским военным передали модернизированный истребитель МИГ-29

На самолет установили капитально отремонтированные двигатели, новейшую электронику и авионику.

Государственное предприятие «Львовский государственный авиационно-ремонтный завод», входящее в состав ГК «Укроборонпром», передало Воздушным силам Украины капитально отремонтированный и модернизированный истребитель Миг-29.

Как сообщает пресс-служба ГК «Укроборонпром», специалисты завода модернизировали самолет в рамках государственного оборонного заказа и выполнили работы досрочно – на месяц раньше.

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На самолет установили капитально отремонтированные двигатели, новейшую электронику и авионику. Межремонтный ресурс модернизированного МиГ-29 составляет 8 лет с возможностью его продления до 12 лет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины. Многофункциональность МиГ-29 позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и нанесения ударов по наземным целям.

В «Укроборонпроме» отметили, что модернизация МиГ-29 направлена на значительное повышение боевых и эксплуатационных характеристик истребителя.

«Самолеты получили более мощную радиолокационную станцию, которая дает возможность увеличить дальность обнаружения воздушных целей, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации. Кроме того, значительно расширены возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем», - сказано в сообщении.

Также модернизированный МиГ-29 может развивать скорость до 2450 км/ч, которую обеспечивают два турбореактивных двигателя с форсажной камерой. В перечень вооружения истребителя, кроме 30-мм автоматической пушки, входят целый спектр ракет типа «воздух-воздух» для ведения воздушного боя на малых и средних расстояниях, а также бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей. Кроме того, самолет оснащен развитой системой радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для индивидуальной защиты самолета от атак вражеских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.

По данным концерна, в 2019 году ЛДАРЗ модернизировал и передал военным 6 истребителей.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод", которое входит в состав ГК "Укроборонпром", передало Вооруженным силам Украины 13 единиц модернизированной техники.