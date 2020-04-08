В полиции прокомментировали "минирование" Александровской больницы: проверяют кардиологическое отделение

Пациентов отделения временно перевели в другой корпуса

Столичные правоохранители подтвердили, что получили анонимное сообщение о взрывчатке на территории Александровской больницы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

На место выехали взрывотехники и кинологи.

"Сегодня в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов больничного заведения заложена взрывчатка. По указанному адресу немедленно выехали специалисты профильных служб и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Установлено, что в корпусе, о минировании которого указал неизвестный, расположено кардиологическое отделение. Администрация больницы приняла решение о переводе больных на время проверки в другой корпус", - рассказали в полиции.

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После окончания проверки инциденту дадут правовую квалификацию. "Полицейские устанавливают мужчину, который сообщил о заложении взрывчатки", - отмечается в сообщении.

Как известно, в инфекционном корпусе Александровской больницы находятся лица с подтверждением или подозрением на коронавирусное заболевание.