Подполковник СБУ перевозил миллионы рублей в ОРДЛО за взятки - его задержали

Старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления Службы безопасности Украины в Волынской области подозревают в финансировании терроризма.

В Донецкой области задержан подполковник СБУ, который перевозил на временно оккупированную территорию крупные суммы наличкой.

Как сообщается на сайте Государственного бюро расследований, 3 апреля следователи ГБР задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления Службы безопасности Украины в Волынской области и его сообщника.

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По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически предоставлял военнослужащим, которые выполняют задачи на линии разграничения в условиях ведения боевых действий, взятки за непрепятствование незаконного перемещения наличных средств через линию разграничения.

После предоставления очередной суммы - 28 тыс. грн - подполковника СБУ и его сообщника задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

У задержанных изъято 6 млн 400 тыс. российских рублей, что по курсу НБУ составляет около 2 млн 300 тыс. грн, которые они пытались передать через линию разграничения на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Задержанные подозреваются в содействии финансированию терроризма в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц, и предоставление неправомерной выгоды служебному лицу (ч. 3 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.