ДТП в Харькове: родственники погибших опасаются, что дело Зайцевой-Дронова "под шум коронавируса" закроют

Родственники погибших не знают, как добираться в суд из-за заблокированных на период карантина регионов.

Виновница кровавого ДТП в Харькове Елена Зайцева отказалась участвовать онлайн в рассмотрении кассационной жалобы своего адвоката Верховным судом 3 апреля.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила мать одного из погибших в аварии Светлана Винниченко.

В жалобе говорится, в частности, о невиновности Зайцевой. По словам ее адвоката, осужденная выехала на перекресток на «красный свет» на скорости, а другой осужденный Дронов, вместо того, чтобы уступить дорогу, разогнался и буквально догнал ее, ударив в левое заднее крыло». После чего Зайцева потеряла контроль над управлением и уже ничего не могла сделать.

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В то же время защитник Дронова настаивает, чтобы дело вернули в суд первой инстанции, вновь фактически начав его рассмотрение.

Однако родные погибших переживают, чтобы сейчас в период эпидемии дело не закрыли или не направили на новое рассмотрение.

«Нам будет трудно снова это пережить. Даже сейчас ехать в суд, который будет проходить в режиме онлайн, в Харьков из Сум сложно. Если раньше мы приезжали в Харьков, садились в метро и добирались в суд, то теперь все закрыто. Придется ехать собственным транспортом», – пояснила Светлана Винниченко.

Как сообщал УНИАН,18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькова в результате столкновения Lexus под управлением Елены Зайцевой и Volkswagen Геннадия Дронова, автомобиль девушки отбросило на толпу пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. На месте происшествия погибло пять человек, еще одна женщина умерла в больнице, еще шесть человек пострадали.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал обоих водителей виновными в ДТП и назначил им по 10 лет лишения свободы и возмещение компенсации семьям погибших и пострадавших в размере 3 млн грн. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Зайцеву этапировали в исправительный центр в Днепропетровской области, Дронова - в колонию в Полтавской области.