Сам шью, сам продаю: в Тернополе у парня изъяли 500 некачественных самодельных масок

У продавца не было никаких разрешительных документов. По предварительным данным, маски не соответствуют необходимым нормам.

В Тернополе полиция изъяла у 20-летнего молодого человека 500 самодельных масок, которые он якобы шил и незаконно продавал через Интернет.

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника отдела противодействия киберпреступности областного управления полиции Владимир Драбик, во время мониторинга сети интернет работники отдела увидели объявление о продаже защитных масок по цене 15 грн за штуку.

Правоохранители договорились о встрече и покупке масок. Сначала продавец говорил, что реализует товар только оптовыми партиями по тысяче штук. Однако полицейским удалось договориться с ним о покупке 500 масок по 11 грн за штуку.

Во время продажи молодого человека задержали сотрудники отдела противодействия киберпреступности совместно с работниками управления превентивной деятельности.

Они выяснили, что продавец занимается торговлей защитными средствами незаконно, поскольку не имеет никаких документов, удостоверяющих его предпринимательскую деятельность.

В полиции добавляют, что «по предварительным данным, маски не соответствуют необходимым нормам».

Товар, который принес тернополянин для реализации, изъяли. Сейчас правоохранители устанавливают, есть ли у него еще самодельные маски.

В отношении него составлен протокол по статье 164 КУоАП (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности).