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В Киеве внезапно вспыхнул грузовик, огонь распространился на торговые точки (видео)

19:03, 30 марта 2020
Происшествия
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Огонь охватил грузовик / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Водитель не смог потушить пожар самостоятельно. На место пожара спасатели прибыли через несколько минут и сразу отрезали путь огню к другим киоскам.

Пожар распространился на площади 40 кв. м. Столб дыма был виден на несколько километров. В результате возгорания повреждения получили четыре точки на рынке.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщал УНИАН, из-за поджога сухой травы и деревьев неподалеку от взлетной полосы аэропорта "Львов" загорелся газопровод среднего давления.

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