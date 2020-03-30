В Киеве внезапно вспыхнул грузовик, огонь распространился на торговые точки (видео)
19:03, 30 марта 2020Происшествия
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Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Огонь охватил грузовик / скриншот
В Киеве в Святошинском районе внезапно загорелся грузовик, огонь распространился на продуктовый рынок.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Водитель не смог потушить пожар самостоятельно. На место пожара спасатели прибыли через несколько минут и сразу отрезали путь огню к другим киоскам.
Пожар распространился на площади 40 кв. м. Столб дыма был виден на несколько километров. В результате возгорания повреждения получили четыре точки на рынке.
Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
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