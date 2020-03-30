Во Львовской области из-за поджога сухой травы загорелся газопровод (видео)

Без газоснабжения остается с. Скнилов.

Из-за поджога сухой травы и деревьев недалеко от взлетной полосы аэропорта "Львов" загорелся газопровод среднего давления.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Львовгаз" на странице в Facebook.

Читайте такжеСпасли ежика: в Полтавской области за день ликвидировали почти 30 возгораний сухостоя

"В частности, из-за высокой температуры произошло разрушение полиэтиленовой трубы в месте выхода из земли и переходе на стальной надземный газопровод. По состоянию на 22:44 благодаря прекращению газоснабжения пожар удалось локализовать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без газоснабжения остается с. Скнилов. Восстановить газоснабжение планируют ориентировочно днем 30 марта, после замены аварийного участка газопровода.

Во "Львовгазе" добавили, что обратятся в правоохранительные органы для того, чтобы найти виновных в поджоге и привлечь к ответственности.

Ранее УНИАН сообщал, что во Львовской области во время сжигания сухой травы погибла 81-летняя женщина.