Во Львовской области во время сжигания сухой травы сгорела женщина

Правоохранители предполагают, что в какой-то момент на женщине загорелась одежда и самостоятельно сбить пламя она не смогла.

На Львовщине во время сжигания сухой травы погибла 81-летняя женщина.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Как отмечается, к правоохранителям обратилась 57-летняя жительница района. Женщина рассказала о том, что недалеко от города Угнев в поле она обнаружила тело своей родственницы без признаков жизни.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и сотрудники территориального подразделения полиции. Как предварительно установили правоохранители, женщина сжигала сухую траву - в какой-то момент на ней загорелась одежда и самостоятельно сбить пламя она не смогла.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство с пометкой «несчастный случай») УК Украины. Тело погибшей направлено на экспертизу, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.