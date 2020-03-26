На Хмельнитчине владелец магазина напал на журналистку во время съемки сюжета о продаже медицинских масок

Правоохранители начали уголовное производство, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Хмельницкой области владелец магазина, где продают средства личной гигиены, напал на журналистку телеканала NewsOne во время съемки сюжета о продаже медицинских масок.

Об этом рассказал в Facebook председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его информации, инцидент произошел во вторник в Красилове - мужчина пытался помешать съемке сюжета.

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"Врачами у журналистки зафиксированы телесные повреждения в виде выкручивания и сдавления пальцев, на руку наложен гипс. Следователи Красиловского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 345/1 "Угроза или насилие в отношении журналиста". В Национальном союзе журналистов Украины называют нападение на Татьяну Сивоконь особенно возмутительным, ведь во время чрезвычайной ситуации, вызванной эпидемией коронавируса, журналисты и так подвергают свое здоровье опасности", - отметил Томиленко.

Корреспондентка рассказала, что получила информацию от местных жителей о том, что несмотря на дефицит со средствами защиты, владелец одного из магазинов понес два больших пакета с медицинскими масками.

"Мы поднялись в магазин, увидели объявление, что в наличии есть маски. Я вежливо представилась и спросила, можно ли купить эти маски. Увидев камеру, мужчина среагировал не совсем адекватно, начал вырывать пакет с масками. Говорил, что маски не продает, что они для сотрудников ", - заявила Сивоконь, добавляя, что предупредила о намерении вызвать полицию.

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"Воспользовавшись тем, что оператор отошел, мужчина обошел и напал на меня сзади, начал заламывать мне руки, выкручивать пальцы, чтобы вырвать у меня из рук пакет с масками. При этом повредил и наш микрофон", - говорит потерпевшая.

Правоохранители, прибывшие на место, взяли у съемочной группы объяснение, а врачи обнаружили у пострадавшей сильное повреждение связок и наложили на руку гипс.

В рамках открытого производства назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести нанесенных травм. В НСЖУ в свою очередь призвали граждан с максимальным пониманием и поддержкой реагировать на работу журналистов во время объявленного в Украине карантина.