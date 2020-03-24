Нападение на офис Общества венгерской культуры Закарпатья произошло в ночь на 27 февраля 2018 года. Один из исполнителей преступления бросил бутылку с «коктейлем Молотова», другой - снимал видео.

В Польше осудили поджигателей офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, по материалам Службы безопасности Украины суд в Кракове приговорил бывших активистов праворадикальной организации «Фаланга» за попытку поджечь венгерский культурный центр в Ужгороде.

Как напомнили в СБУ, в феврале 2018 года двое исполнителей пытались поджечь здание Венгерского общества культуры в Ужгороде. Один из них бросил бутылку с «коктейлем Молотова», другой зафиксировал поджог на видео.

В СБУ добавили, что в рамках начатого уголовного производства СБУ осуществило комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

«Сотрудники спецслужбы установили причастность к поджогу здания двух граждан Польши, которые входят в праворадикальную организацию «Фаланга». Члены этой структуры участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков группировок «ЛНР» и «ДНР», - уточнили в управлении.

В ведомстве также сообщили, что украинские правоохранители идентифицировали этих людей через камеры видеонаблюдения, установили мобильные телефоны, с которых они координировали свои действия, автозаправочную станцию, где они покупали горючее для поджога, когда пересекли границу с Украиной.

Во время досудебного следствия было установлено, что организовал поджог третий участник польской праворадикальной структуры.

«Все материалы украинская сторона передала через Генеральную прокуратуру Украины в Генеральную прокуратуру Польши. Польские правоохранители задержали трех злоумышленников.

Суд в Кракове признал фигурантов виновными в совершении преступления. Организатор приговорен к трем годам лишения свободы, исполнители к меньшим срокам – к 1 и 2 годам», - уточнили в УСБУ.

В ведомстве уточнили, что суд состоялся 23 марта.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 февраля 2018 года в Ужгороде произошло нападение на офис Общества венгерской культуры Закарпатья. В результате пожара никто не пострадал.

Тогдашний председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявлял, что за поджогом офиса Общества венгерской культуры стоят российские спецслужбы.

Посла Украины в Венгрии вызвали в венгерский МИД в связи со вторым за месяц (первый был зафиксирован 4 февраля 2018) поджогом союза венгров в Ужгороде.

Тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин осудил попытку поджога и назвал это провокацией.

Позже в Польше задержали двух подозреваемых в поджоге венгерского общества в Ужгороде.