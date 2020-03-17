Правоохранители установили, откуда взялись боевые гранаты в Лукьяновском СИЗО
Правоохранители установили обстоятельства попадания на территорию ГУ «Киевский следственный изолятор» (Лукьяновское СИЗО) предметов, похожих на боевые гранаты.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
«В ходе опроса заключенных и проведения других мероприятий удалось установить, что корпусы для двух гранат с запалами привез к учреждению и перебросил через забор знакомый одного из арестантов. Последний с их помощью намеревался повлиять на коллегию судей при рассмотрении уголовного производства, в котором он является подозреваемым", - говорится в сообщении.
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Правоохранители расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Виновным лицам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Как сообщал УНИАН, 11 марта на внутренней территории Лукьяновского СИЗО были обнаружены предметы, внешне похожие на боевые гранаты и запалы к ним.