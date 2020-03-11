В Киеве в Лукьяновском СИЗО обнаружили боевые гранаты с запалами (фото)
Сегодня на внутренней территории ГУ «Киевский следственный изолятор» (Лукьяновское СИЗО) были обнаружены предметы, внешне похожие на боевые гранаты и запалы к ним.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.
«Администрацией СИЗО были немедленно приняты меры для сохранения жизни и здоровья работников и заключенных, которые находились вблизи места происшествия, и сообщено об опасных находках специалистов взрывотехнической службы», - говорится в сообщении.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры Киева и Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.
«Сейчас продолжаются мероприятия по выяснению обстоятельств попадания на территорию СИЗО обнаруженных предметов и их обезвреживания», - сообщили в прокуратуре.