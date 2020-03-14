На местную жительницу во время непогоды упало дерево, ее забрала "скорая".

В центре Чернигова ураган вырывал деревья с корнями.

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Как передает корреспондент УНИАН, фото последствий сегодняшней непогоды обнародовали в соцсетях жители города.

Отмечается, что в городе ураган уже успел наделать беды, вывернув с корнем деревья на территории 20-й школы.

"Хорошо, что там не было детей", - пишут очевидцы.

Как сообщают черниговские СМИ, жительницу Чернигова привалило дерево, когда она выгуливала собаку. Видимых телесных повреждений женщина не получила, ее забрала "скорая".

Сегодня в областном центре Черниговской области наблюдается сильный ветер, согласно информации синоптиков, порывы ветра достигают 15-18 метров в секунду.