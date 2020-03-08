У киевской маршрутки на полном ходу отвалилось колесо (видео)
18:46, 08 марта 2020Происшествия
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На записи видно, что изначально водитель не заметил потери колеса.
У рейсовой маршрутки отвалилось заднее левое колесо / скриншот из видео
В Киеве у маршрутки на полном ходу отвалилось заднее колесо.
Видео инцидента появилось в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.
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Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта, на улице Щербаковской в Шевченковском районе столицы.
На записи видно, что изначально водитель не заметил потери колеса, и маршрутка продолжила движение на трех колесах. Остановить маршрутку водителю удалось перед самым пешеходным переходом. При этом он едва не задел впереди остановившейся легковой автомобиль.
К счастью, общественный транспорт с людьми не перевернулся.
Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня, 1 марта, прямо во время движения возник крупный пожар в маршрутном автобусе.
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