У киевской маршрутки на полном ходу отвалилось колесо (видео)

На записи видно, что изначально водитель не заметил потери колеса.

В Киеве у маршрутки на полном ходу отвалилось заднее колесо.

Видео инцидента появилось в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

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Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта, на улице Щербаковской в Шевченковском районе столицы.

На записи видно, что изначально водитель не заметил потери колеса, и маршрутка продолжила движение на трех колесах. Остановить маршрутку водителю удалось перед самым пешеходным переходом. При этом он едва не задел впереди остановившейся легковой автомобиль.

К счастью, общественный транспорт с людьми не перевернулся.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня, 1 марта, прямо во время движения возник крупный пожар в маршрутном автобусе.