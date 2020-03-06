Молдаванин хотел пересечь границу в вагоне с углем – пограничники

Гражданин Молдовы пересек границу, несмотря на запрет на въезд в Украину.

В Одесской области задержан иностранец, который незаконно пересек границу с Молдовой в вагоне с углем.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда Игорь Перегняк, 5 марта пограничники задержали гражданина Молдовы, который незаконно пересек государственную границу в грузовом поезде сообщением «Этулия – Рени».

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«Во время его осмотра в пункте пропуска для железнодорожного сообщения «Рени» на один из товарных вагонов сработала служебная собака. Поднявшись в вагон, пограничники обнаружили мужчину, который спрятался среди угля», - рассказал Перегняк.

У мужчины нашли документ, в котором указывалось, что гражданину Молдовы въезд в Украину запрещен. При этом он уверял пограничников, что якобы сел на поезд в Молдове и должен был сойти на одной из станций этой страны, однако, пропустил свою остановку.

За нарушение государственной границы на иностранца составлен протокол об административном правонарушении. Учитывая то, что он пересек границу, уже имея запрет на въезд в Украину, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по ч.1 ст. 332-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное пересечение государственной границы Украины).

Как сообщал УНИАН, в вагоне киевского метро неизвестные взорвали петарду.