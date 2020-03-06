В Тернополе из иномарки бизнесмена украли почти 100 тысяч долларов
В Тернополе из автомобиля местного предпринимателя неизвестные украли почти 100 тысяч долларов.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера с заявлением к сотрудникам полиции обратился 41-летний местный житель.
Он сообщил, что припарковал свой автомобиль возле торгового центра, а когда вернулся, то увидел, что исчезла вся наличность, которую он оставил в салоне.
Внешних повреждений автомобиля потерпевший не обнаружил.
По данным следователей, злоумышленники проникли в авто, просканировав сигнал центрального замка. Кража была совершена менее чем за 10 минут – именно столько отсутствовал владелец иномарки.
По подсчетам полиции, всего пострадавший потерял почти 2,5 млн грн.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.