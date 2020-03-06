Смерть украинских шахматистов в Москве: МИД проверяет информацию

По данным российских СМИ, их тела нашли в одной из квартир на западе Москвы. По предварительной информации, они погибли, надышавшись "веселящим газом".

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выясняет информацию о смерти в Москве украинских шахматистов Станислава Богдановича и Александры Вернигоры.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Читайте такжеС пакетом на голове: в Москве погибла пара украинских шахматистов - СМИ (видео)«Посольство Украины в РФ сейчас проверяет информацию о смерти 5 марта в городе Москва двух граждан Украины. От компетентных органов России информация по данному инциденту пока не поступала», – сказал Погорельцев.

Как сообщает российское агентство ТАСС, на западе Москвы, на улице Кастанаевской в одной из квартир нашли тела мужчины 1993 года рождения и девушки 2001 года рождения. По предварительной информации, они погибли, надышавшись «веселящим газом». Их тела были найдены с пакетами на головах.

По данным СМИ, Богданович родом из Одессы, Вернигора – из Одесской области. В последнее время вместе жили в Москве. Недавно Богданович заявил, что играл за Россию в интернет-матче против Украины, и объяснил, что сделал это за деньги. Богдановича внесли в базу «Миротворца». В 2015 году он занимал восьмую строчку в мировом рейтинг-листе по блицу. Является многократным чемпионом Украины по ускоренным шахматным дисциплинам, серебряным призером чемпионата Европы среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди юношей до 18 лет.

Вернигора училась в Московском государственном университете, находилась в рейтинге Международной шахматной федерации и выступала за Украину.