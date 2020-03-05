В Николаеве во время движения автобуса пассажир разбил лицо водителю (видео)

Пассажира разозлил отказ водителя остановиться в нужном ему месте.

В Николаеве во время движения автобуса №91 пассажир напал на водителя и разбил ему лицо.

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Николаевпастранс», обслуживающее указанный маршрут.

Отмечается, что пассажир потребовал от водителя сделать остановку в месте, которое отсутствует в паспорте маршрута.

«Отказ водителя разозлил пассажира. Он ударил водителя и разбил ему лицо», - говорится в сообщении.

На предприятии рассказали, что после нападения водитель выпустил из салона всех пассажиров и вернулся в парк, где и сообщил об инциденте в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают личность хулигана и проводят мероприятия по его розыску.