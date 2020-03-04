На Днепропетровщине в результате ДТП на дорогу вытекло 10 тонн масла (фото, видео)

У грузовика во время движения лопнуло колесо, машина перевернулась на бок и из нее начало вытекать масло.

Сегодня, 4 марта, на автодороге Н-08 «Борисполь-Днепр-Запорожье» в Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на дорогу вытекло около 10 тонн масла.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту спасатели установили, что предварительно во время движения у грузового автомобиля «Renault Magnum» (груз - 24 тонны подсолнечного масла в цистерне) лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство перевернулось на бок. Из цистерны на дорогу вытекло около 10 тонн масла. Частично перекрыто движение транспорта в направлении города Запорожье.

Личным составом осуществлены меры по предотвращению разлива подсолнечного масла, наложен бандаж на место утечки из цистерны. Спасатели осуществили дежурство на месте ДТП.

Как отмечается, планируется привлечение другого грузового автомобиля для перекачки масла из автомобиля, который перевернулся, и последующего поднятия его на колеса.

Работники дорожной службы засыпали разлив масляное пятно песком.

Пострадавших в результате происшествия нет.

К ликвидации происшествия привлечено 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.