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На Днепропетровщине в результате пожара в многоэтажке погибли две женщины (фото)

10:21, 03 марта 2020
Происшествия
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Пожар произошел в Павлограде / фото ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о пожаре в городе Павлограде поступила спасателям в 04:04.

"Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник в квартире на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. На месте пожара сотрудники Службы спасения обнаружили 2 тела женского пола. Огнеборцы вывели на свежий воздух по лестничной клетке мужчину 1986 года рождения", - говорится в сообщении.

Огнем уничтожены домашние вещи / фото ГСЧС

Спасатели добавили, что огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 15 кв. метров. Пожар был локализован в 04:27 и ликвидирован в 04:36.

Как сообщал УНИАН, на Черниговщине прошлой ночью сгорела школа.

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