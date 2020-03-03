На Днепропетровщине в результате пожара в многоэтажке погибли две женщины (фото)
10:21, 03 марта 2020Происшествия
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Еще одного человека удалось спасти.
Пожар произошел в Павлограде / фото ГСЧС
В Днепропетровской области в результате пожара ночью погибли две женщины, еще одного человека удалось спасти.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Информация о пожаре в городе Павлограде поступила спасателям в 04:04.
"Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник в квартире на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. На месте пожара сотрудники Службы спасения обнаружили 2 тела женского пола. Огнеборцы вывели на свежий воздух по лестничной клетке мужчину 1986 года рождения", - говорится в сообщении.
Огнем уничтожены домашние вещи / фото ГСЧС
Спасатели добавили, что огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 15 кв. метров. Пожар был локализован в 04:27 и ликвидирован в 04:36.
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