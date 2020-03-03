На Днепропетровщине в результате пожара в многоэтажке погибли две женщины (фото)

Еще одного человека удалось спасти.

В Днепропетровской области в результате пожара ночью погибли две женщины, еще одного человека удалось спасти.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о пожаре в городе Павлограде поступила спасателям в 04:04.

"Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник в квартире на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. На месте пожара сотрудники Службы спасения обнаружили 2 тела женского пола. Огнеборцы вывели на свежий воздух по лестничной клетке мужчину 1986 года рождения", - говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 15 кв. метров. Пожар был локализован в 04:27 и ликвидирован в 04:36.

Как сообщал УНИАН, на Черниговщине прошлой ночью сгорела школа.