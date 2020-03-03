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На Закарпатье нашли застреленным 20-летнего пограничника

01:26, 03 марта 2020
Происшествия
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На Закарпатье застрелился пограничник / фото dpsu.gov.ua

Инцидент произошел 1 марта на участке Мукачевского пограничного отряда в селе Деловое, сообщает mukachevo.net.

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"Военнослужащий 2000 года рождения находился на участке Мукачевского пограничного отряда в течение последнего месяца на усилении. К месту происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников Нацполиции. Собственно, медики по прибытии констатировали смерть военнослужащего. Предварительно рассматривается версия - самоубийство", - сообщила 2 марта пресс-секретарь полиции Анна Дан.

Видео: UA: Закарпаття

Ранее УНИАН сообщал, что в здании Центральной избирательной комиссии застрелился сотрудник Управления государственной охраны (УГО).

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