На Закарпатье нашли застреленным 20-летнего пограничника

Пограничник находился на участке Мукачевского пограничного отряда в течение последнего месяца на усилении.

На Закарпатье нашли застреленным 20 летнего пограничника. Инцидент произошел 1 марта на участке Мукачевского пограничного отряда в селе Деловое, сообщает mukachevo.net. Читайте такжеВ доме экс-главы МИД Кожары застрелен человек - СМИ "Военнослужащий 2000 года рождения находился на участке Мукачевского пограничного отряда в течение последнего месяца на усилении. К месту происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников Нацполиции. Собственно, медики по прибытии констатировали смерть военнослужащего. Предварительно рассматривается версия - самоубийство", - сообщила 2 марта пресс-секретарь полиции Анна Дан. Видео: UA: Закарпаття Ранее УНИАН сообщал, что в здании Центральной избирательной комиссии застрелился сотрудник Управления государственной охраны (УГО).

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